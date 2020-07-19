موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

موعد عيد الاضحي 2020 لا شك أنه موضوع بحث الساعة، بعدما تحدد فلكيًا بأنه آخر شهر يوليو الجاري وعلى وجه الدقة في 31 يوليو لعام 2020 م، فيما أن القول الفصل في تحديد أول أيام العيد الكبير والذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة الهجري، يكون لدار الإفتاء المصرية حيث إنها المنوطة برؤية هلال شهر ذي الحجة، من خلال لجانها الشرعية، والتي تتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية لأنها البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج، والوقوف بعرفة.
موعد عيد الاضحي 2020
موعد عيد الاضحي 2020 ، فورد فيه أنه تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الاثنين، غرة شهر ذي الحجة، وتعلن « الإفتاء » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وتكون رؤية دار الإفتاء لشهر ذي الحجة متفقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لأنها البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج، والوقوف بعرفة.