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موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:04 م
موعد عيد الاضحي 2020
موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير
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أمل فوزي
موعد عيد الاضحي 2020 لا شك أنه موضوع بحث الساعة، بعدما تحدد فلكيًا بأنه آخر شهر يوليو الجاري وعلى وجه الدقة في 31 يوليو لعام 2020 م، فيما أن القول الفصل في تحديد أول أيام العيد الكبير والذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة الهجري، يكون لدار الإفتاء المصرية حيث إنها المنوطة برؤية هلال شهر ذي الحجة، من خلال لجانها الشرعية، والتي تتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية لأنها البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج، والوقوف بعرفة.

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موعد عيد الاضحي 2020
موعد عيد الاضحي 2020 ، فورد فيه أنه تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الاثنين، غرة شهر ذي الحجة، وتعلن « الإفتاء » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وتكون رؤية دار الإفتاء لشهر ذي الحجة متفقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لأنها البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج، والوقوف بعرفة.

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موعد عيد الاضحي 2020 وفيه أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام، مشددة على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد عيد الاضحي 2020 وعنه أفادت بأنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، مضيفة: «وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».

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موعد عيد الاضحي 2020، لإعلانه تنتظر دار الإفتاء المصرية إعلان السعودية لبيانها فيما يتعلق برؤية هلال شهر ذى الحجة لتحديد يومي وقفة عرفة والنحر، وفور إعلان الجانب السعودي رؤية هلال ذى الحجة، تعلن دار الإفتاء المصرية من جانبها بيان رؤية هلال شهر ذى الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة؛ لأنها بلد المنسك.

متى عيد الاضحى 2020
متى عيد الاضحى 2020  ، وهنا ينبغي التنوية بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الاضحى 2020 ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1441 هجريًا، ، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري، والذي يوافق يوم 20 يوليو لعام 2020 م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في متى عيد الاضحى 2020 ، سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، والموافق 20 يوليو الميلادي، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الاضحى 2020 فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

توقيت عيد الأضحى 2020
 توقيت عيد الأضحى 2020 ، فإنه بحسب الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الأضحى 2020 يوم الجمعة 31 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة، فيما أن ثاني أيام عيد الأضحى يوم السبت غرة أغسطس والموافق 11 ذي الحجة الهجري، وثالث أيام عيد الأضحى في الثاني من أغسطس 2020 والموافق 12 من ذي الحجة، أما آخر أيام عيد الأضحى فسيكون في الثالث من أغسطس 2020 والموافق 13 من ذي الحجة لعام 1441 هجريًا.

تاريخ عيد الاضحى 2020
تاريخ عيد الأضحى 2020 يعد من أكثر ما يبحث عنه الناس في هذا الوقت، حيث إن عيد الأضحى من الأعياد التي يحتفل بها المسلمون حول العالم في العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة، وبحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الثلاثاء (21 يوليو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويوم الإربعاء (22 يوليو) أول أيام ذو الحجة، ومن ثم يكون يوم الجمعة (31 يوليو) هو تاريخ عيد الأضحى 2020 .

كم باقي على عيدالاضحى-2020
كم باقي على عيدالاضحى-2020 م لعله من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن موعد عيد الاضحى 2020 يعد من أهم المواقيت التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمون جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون له، بل وينتظرون تحديد موعد عيد الاضحى بلهفة وأمل ورجاء، فيبدأون في طرح سؤال كم باقي على عيدالاضحى-2020 م  مع بداية عيد الفطر.

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كم باقي على عيدالاضحى-2020 م، يمكن القول أنه وفق الحسابات الفلكية والتقويم وبالعد التنازلي، فإنه باقي على عيد الاضحى تسعة عشر يومًا تقريبًا من هذه اللحظة ، حيث إنه من المقرر أن يصادف عيد الأضحى 1441 لهذه السنة يوم  الجمعة الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1441 هجريًا، و31 من يوليو لعام 2020 ميلاديًا، بما يعني أن أول أيام عيد الاضحى نستقبلها بعد شهر كامل ، أما من يبحثون عن وقفة عرفة الموافق التاسع من شهر ذي الحجة ، فباقي أقل من ثلاثة أسابيع.

عدد أيام عيد الأضحى
 حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للمُسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.

سنن عيد الأضحى
 تكبيرات عيد الأضحى يُسَنّ للمُسلم الإكثار من التكبير في أيّام عيد الأضحى، ويبدأ التكبير منذ صلاة فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى عصر اليوم الرابع من العيد، ويكون بأيّ صِفةٍ كانت؛ لعدم وجود نصّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في تحديد صِفة مُعيَّنة له، وهُناك نوعان من التكبير في عيد الأضحى، بيانهما فيما يأتي:

1- التكبير المُطلَق: وهو التكبير الذي لا يتقيّد بوقتٍ مُعيَّن، إذ يجوز التكبير في الصباح والمساء، وفي أيّ وقت، وأيّ مكان، ويبدأ هذا التكبير منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة، ويمتدُّ إلى آخر أيّام العيد.
2- التكبير المُقيَّد: وهو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، ويبدأ هذا النوع من التكبير منذ فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى آخر أيّام التشريق؛ وهو اليوم الرابع من أيام العيد.

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