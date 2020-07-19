موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

الجمعة 31 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة، فيما أن ثاني أيام عيد الأضحى يوم السبت غرة أغسطس والموافق 11 ذي الحجة الهجري، وثالث أيام عيد الأضحى في الثاني من أغسطس 2020 والموافق 12 من ذي الحجة، أما آخر أيام عيد الأضحى فسيكون في الثالث من أغسطس 2020 والموافق 13 من ذي الحجة لعام 1441 هجريًا.

توقيت عيد الأضحى 2020 ، فإنه بحسب الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الأضحى 2020 يوم الجمعة 31 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة، فيما أن ثاني أيام عيد الأضحى يوم السبت غرة أغسطس والموافق 11 ذي الحجة الهجري، وثالث أيام عيد الأضحى في الثاني من أغسطس 2020 والموافق 12 من ذي الحجة، أما آخر أيام عيد الأضحى فسيكون في الثالث من أغسطس 2020 والموافق 13 من ذي الحجة لعام 1441 هجريًا.

(30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الثلاثاء (21 يوليو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، و

من الأعياد التي يحتفل بها المسلمون حول العالم في العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة، وبحسب

يعد من أكثر ما يبحث عنه الناس في هذا الوقت، حيث إن

عدد أيام عيد الأضحى

حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للمُسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.





سنن عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى يُسَنّ للمُسلم الإكثار من التكبير في أيّام عيد الأضحى، ويبدأ التكبير منذ صلاة فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى عصر اليوم الرابع من العيد، ويكون بأيّ صِفةٍ كانت؛ لعدم وجود نصّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في تحديد صِفة مُعيَّنة له، وهُناك نوعان من التكبير في عيد الأضحى، بيانهما فيما يأتي:





1- التكبير المُطلَق: وهو التكبير الذي لا يتقيّد بوقتٍ مُعيَّن، إذ يجوز التكبير في الصباح والمساء، وفي أيّ وقت، وأيّ مكان، ويبدأ هذا التكبير منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة، ويمتدُّ إلى آخر أيّام العيد.