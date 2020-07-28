نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس لطلاب فرق النقل من خلال هذا الرابط.. اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس، عن نتيجة علوم - نظام الساعات المعتمدة، وسوف تظهر نتائج باقي الفرق تباعا "أولى علمي تربوي - ثالثة علمي تربوي".









ونوهت الكلية، بأن اليوم الموافق 28 يوليو 2020 سيتم إعلان باقي نتائج علمي تربوي للفرقة الثانية وباقي الفرق الأدبية والتربوية بدءا من اليوم و غد ستظهر تباعا.





ومن خلال هذا اللينك معرفة النتيجة http://wf.asu.edu.eg/?p=5052



