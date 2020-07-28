نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس لطلاب فرق النقل من خلال هذا الرابط.. اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس، عن نتيجة علوم - نظام الساعات المعتمدة، وسوف تظهر نتائج باقي الفرق تباعا "أولى علمي تربوي - ثالثة علمي تربوي".
ونوهت الكلية، بأن اليوم الموافق 28 يوليو 2020 سيتم إعلان باقي نتائج علمي تربوي للفرقة الثانية وباقي الفرق الأدبية والتربوية بدءا من اليوم و غد ستظهر تباعا.
ومن خلال هذا اللينك معرفة النتيجة http://wf.asu.edu.eg/?p=5052
وكان طلاب سنوات النقل الأولى والثانية والثالثة في كلية البنات جامعة عين شمس، انتهوا من تسليم مشروعات الأبحاث الخاصة بهم.
وذلك بعد أن قررت جامعة عين شمس استبدال امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019 / 2020، بمشروعات بحثية للطلاب.