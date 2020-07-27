تعرف على الأدوات التي يحتاجها الطلاب لأداء اختبارات قدرات فنون تطبيقية حلوان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .













ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .













يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .













مع اقتراب موعد بدء اختبارات القدرات بالكليات لعام 2020 تبدأ تساؤلات الطلاب حول اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية و ماهى الاختبارات و نوعية الائسئلة.. ونعرض لكم شكل اختبار القدرات بالكلية .













ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالحيزة الادوات التى يحتاجها الطلاب بالامتحان :













أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة.





أقلام الفلوماستر.





ألوان خشبية.





أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل ).





تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحاني الرسم والتصميم.













وتشكل اجزاء الامتحان :













- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب









- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة،









- كان من المفترض ان يتضمن سؤال نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم الغائه هذا العام بسبب منع التجمعات و الحفاظ على سلامة الطلاب



