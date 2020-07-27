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تعليم

تعرف على الأدوات التي يحتاجها الطلاب لأداء اختبارات قدرات فنون تطبيقية حلوان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:49 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 



ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني . 



يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة  من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 . 



مع اقتراب موعد بدء اختبارات القدرات بالكليات  لعام 2020 تبدأ تساؤلات الطلاب حول اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية  و ماهى الاختبارات و نوعية الائسئلة..  ونعرض لكم شكل اختبار القدرات بالكلية . 



ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء  اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية   جامعة حلوان بالحيزة  الادوات التى يحتاجها الطلاب بالامتحان : 

 


أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة.

أقلام الفلوماستر.

ألوان خشبية.

أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل ).

تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحاني الرسم والتصميم.



وتشكل اجزاء الامتحان : 



- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب


 - يضم الامتحان  الرسم والتظليل والمهارات الخاصة، 


- كان من المفترض ان يتضمن سؤال نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم الغائه هذا العام بسبب منع التجمعات و الحفاظ على سلامة الطلاب 

-  يتضمن الامتحان اجزءا خاصا بالتصميم والرسم من وحى الخيال
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