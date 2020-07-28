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محافظات

محافظ الدقهلية: إغلاق مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:19 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،إغلاق مركز مكاني للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في كفر البرامون التابع لمركز المنصورة ،لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت الطبية المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها .

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات،للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وصدر القرار؛ بناء على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي يبين إدارة المركز المذكور بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالمنشآت الطبية.
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