استعدادا للدوري.. المقاولون العرب يستضيف أسوان اليوم

ويعد ذلك هو اللقاء الودي الثاني الذي يجمع بين الفريقين استعدادا

بطولة

من جديد يوم 6 أغسطس عقب توقفه خلال الفترة الماضية

انتشار فيروس كورونا المستجد.

لاستئنافبسبب