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رياضة

استعدادا للدوري.. المقاولون العرب يستضيف أسوان اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:44 ص
لقاء سابق بين المقاولون
لقاء سابق بين المقاولون العرب وأسوان
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حسام الحارتي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نظيره أسوان اليوم " الثلاثاء"، في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان .

ويعد ذلك هو اللقاء الودي الثاني الذي يجمع بين الفريقين استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.  

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، تدريباته  استعدادًا لعودة الدوري المصري.

وقال المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة في تصريحات لـ صدى البلد إنه تقرر خوض 4 مباريات ودية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام  بعد فترة التوقف الطويلة.

وأشار إلى أن المقاولون يستعد لخوض ودية مع أسوان بعدما ألغى أبناء الجنوب مباراتهم أمام الإنتاج الحربي، بسبب إصابة 18 فردًا بالإنتاج بكورونا.

ويواصل المقاولون التدريبات بملعبة بالجبل الأخضر، بعد إجراء أكثر من مسحة طبية لفيروس كورونا.

ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.
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