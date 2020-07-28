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فن

أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تقترب من 7 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:21 ص
حسين الجسمي - الحساس
حسين الجسمي - الحساس
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سعيد فراج
حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 6 ملايين و889 ألفا، مقتربة من 7 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".

وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.
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