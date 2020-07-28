ماذا قال الرئيس السيسي عن جدل السوشيال ميديا حول سد النهضة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجدل حول قضية سد النهضة على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، معتبرا أنها ليست مسارا صحيحا على مصالح الدولة.





وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، قائلا "لقيت في الإعلام والسوشيال ميديا جدل كبير حول قضية السد وهذا ليس مسار صحيح على مصالح الدول.. افتكروا منذ 30 يونيو حتى 2016 مصر مصر كانت عاملة ازاي.. بفضل الله وعيكم وبقيم راقية سيكتب للمفاوضات النجاح".





وفي حال فشل المفاوضات السياسية حول السد، قال الرئيس السيسي لـ المواطنين ، مؤكدا:"هننجح في التفاوض بعملكم وجهدكم بإصراركم وإصرارنا في الوصول لاتفاق على الأقل يحقق لنا المصالح لحقوقنا".

وتابع مطمئنا المواطنين: "حقكم محدش هياخده .. ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة".



