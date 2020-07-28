AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ماذا قال الرئيس السيسي عن جدل السوشيال ميديا حول سد النهضة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجدل حول قضية سد النهضة على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، معتبرا أنها ليست مسارا صحيحا على مصالح الدولة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، قائلا "لقيت في الإعلام والسوشيال ميديا جدل كبير حول قضية السد وهذا ليس مسار صحيح على مصالح الدول.. افتكروا منذ 30 يونيو حتى 2016 مصر مصر كانت عاملة ازاي.. بفضل الله وعيكم وبقيم راقية سيكتب للمفاوضات النجاح".

وفي حال فشل المفاوضات السياسية حول السد، قال الرئيس السيسي لـ المواطنين، مؤكدا:"هننجح في التفاوض بعملكم وجهدكم بإصراركم وإصرارنا في الوصول لاتفاق على الأقل يحقق لنا المصالح لحقوقنا".

وتابع مطمئنا المواطنين: "حقكم محدش هياخده .. ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة".

Advertisements

ترشيحاتنا

مهلة 3 أشهر.. تقديم خدمات المرور إلكترونيا لمن وضع الملصق

السيسي: "كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي.. الكل مركز في عمله"

متهددش وتتكلم كتير.. السيسي عن سد النهضة: القوي ما حدش يقدر ياخد حقه

الرئيس السيسي يوجه وزير النقل بافتتاح 39 قطارا قبل العيد ..فيديو

في عيد ميلادها .. هبة مجدي عمرها ومهنتها قبل التمثيل

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور