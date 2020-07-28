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فن

علي الطيب ينعى طبيب الغلابة ويتذكر له هذا الموقف.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نعى الفنان علي الطيب طبيب  الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، الثلاثاء. 


وكتب عبر حسابه على إنستجرام "رمضان الي فات لما جاله غيث بعقد عيادة جديدة قال: "مش هتنقل من هذه العيادة الى ان يتوفاني الله"، وكمل كلامه وهو بيقول: انا متشكر وجميلك على راسي من فوق لكن انا مش عايز.. وبعد محاولة غيث انه يساعده بشتّى الطُرق رفض الدكتور محمد المساعدة وقال كام جملة هي منهج حياة حرفيًا ( العيادة دي في منطقة شعبية وفيها ناس غلابة وانا "بخدم الغلابة" وانا بتقرب الى الله بالعمل الخيري ومش محتاج حاجة من حد".


وتابع "والحاجة الوحيدة الي قبل بيها هي السماعة الي غيث قدمهاله هدية.. بسها وقال دي كفاية دي.. وانهى كلامه بأعظم جملة وداني سمعتها من زمن ( انا مُتفرغ لعيادتي دي الى ان يتوفاني الله بعد عمر طويل ).. وهنا تذكرت قول الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ).. رحم الله من صدق الله فصدقه الله.. رحم الله طبيب الغلابة واسكنهُ الفردوس الأعلى".



وكان نشر الفنان على الطيب صورة له برفقة الفنان محمود حميدة من كواليس فيلم الغسالة عبر حسابه على إنستجرام.



وكتب "الجنرال الأستاذ اللي اتعلمت منه كتير ولسه بتعلم منه.. ربنا يخليك لينا و دايما في ضهرنا ، قريبا الغسالة".
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رمضان الي فات لما جاله غيث بعقد عيادة جديدة قال ( مش هتنقل من هذه العيادة الى ان يتوفاني الله )وكمل كلامه وهو بيقول: انا متشكر وجميلك على راسي من فوق لكن انا مش عايز.. وبعد محاولة غيث انه يساعده بشتّى الطُرق رفض الدكتور محمد المساعدة وقال كام جملة هي منهج حياة حرفيًا ( العيادة دي في منطقة شعبية وفيها ناس غلابة وانا "بخدم الغلابة" وانا بتقرب الى الله بالعمل الخيري ومش محتاج حاجة من حد.. والحاجة الوحيدة الي قبل بيها هي السماعة الي غيث قدمهاله هدية.. بسها وقال دي كفاية دي.. وانهى كلامه بأعظم جملة وداني سمعتها من زمن ( انا مُتفرغ لعيادتي دي الى ان يتوفاني الله بعد عمر طويل ).. وهنا تذكرت قول الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ).. رحم الله من صدق الله فصدقه الله.. رحم الله طبيب الغلابة واسكنهُ الفردوس الاعلى. نسألكم قراءة الفاتحة على روحه الطيبة.. د#محمد_مشالي

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