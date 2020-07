علي الطيب ينعى طبيب الغلابة ويتذكر له هذا الموقف.. شاهد

View this post on Instagram

رمضان الي فات لما جاله غيث بعقد عيادة جديدة قال ( مش هتنقل من هذه العيادة الى ان يتوفاني الله )وكمل كلامه وهو بيقول: انا متشكر وجميلك على راسي من فوق لكن انا مش عايز.. وبعد محاولة غيث انه يساعده بشتّى الطُرق رفض الدكتور محمد المساعدة وقال كام جملة هي منهج حياة حرفيًا ( العيادة دي في منطقة شعبية وفيها ناس غلابة وانا "بخدم الغلابة" وانا بتقرب الى الله بالعمل الخيري ومش محتاج حاجة من حد.. والحاجة الوحيدة الي قبل بيها هي السماعة الي غيث قدمهاله هدية.. بسها وقال دي كفاية دي.. وانهى كلامه بأعظم جملة وداني سمعتها من زمن ( انا مُتفرغ لعيادتي دي الى ان يتوفاني الله بعد عمر طويل ).. وهنا تذكرت قول الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ).. رحم الله من صدق الله فصدقه الله.. رحم الله طبيب الغلابة واسكنهُ الفردوس الاعلى. نسألكم قراءة الفاتحة على روحه الطيبة.. د#محمد_مشالي