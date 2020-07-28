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فن

محمد رشاد ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:39 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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مصطفى كرم
نعى المطرب محمد رشاد وفاة طبيب الغلابة الدكتور مشالي الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز ال 82 عاما


ونشر محمد رشاد عبر حسابة بإنستجرام صورة لطبيب الغلابة وعلق عليها قائلا "رحمة الله عليك يا دكتور محمد .. إنا لله و إنا إليه راجعون ( طبيب الغلابة ) اللهم اسكنه دار خير من داره و أهل خيرًا من أهله و تقبله في جنات النعيم 
#طبيب_الغلابة".


وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .


جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة
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