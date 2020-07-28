على الطريق السريع.. محمد سامى ينشر صورة من داخل سيارته





شارك المخرج محمد سامى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة جديدة له .





وظهر من داخل عربيته وهو ممسكًا بتليفونه المحمول :"وكتب معلقًا على صورته :"on the high way _على الطريق السريع "





وكشف محمد سامي، في أحدى اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين والذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.





كما لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل ،عساف الغريب، وغفران الغريب، حيث يؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين حيث عرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.





وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.