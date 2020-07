على الطريق السريع.. محمد سامى ينشر صورة من داخل سيارته

شارك المخرج محمد سامى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة جديدة له .





وظهر من داخل عربيته وهو ممسكًا بتليفونه المحمول :"وكتب معلقًا على صورته :"on the high way _على الطريق السريع "





وكشف محمد سامي، في أحدى اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين والذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.





كما لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل ،عساف الغريب، وغفران الغريب، حيث يؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين حيث عرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.





وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.