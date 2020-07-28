صلاح حسب الله: القيادة السياسية لن تفرط فى نقطة مياه من حقوق مصر التاريخية

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ان الشعب المصرى العظيم على ثقة تامة ومطلقة فى ان القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تفرط ابدا ولو فى نقطة مياه واحدة من حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مشيرا الى ان أكبر دليل على ذلك الامر ماجاء فى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مياه نهر النيل فى ضوء تطورات ملف سد النهضة الاثيوبى وذلك على هامش افتتاح الرئيس للمنطقة الصناعية بالروبيكي خاصة تأكيد الرئيس السيسى بأنه لا يستطيع أحد أن يجور على مصر في أمنها القومي بما في ذلك قضية المياه.





وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية وهم على وعى وادراك كاملين ان الرئيس هو قائد وطنى مخلص ومحب لمصر وشعبها ويواصل العمل ليلا ونهارا من اجل تحقيق امال وطموحات الشعب المصرى.





كما أكد النائب أن مافعله الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى قبل ان يتولى مهام منصبه الرئاسى منذ أكثر من 6 سنوات جعل كل المصريين داخل مصر وخارجها يقفون صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.





ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للرئيس السيسى على تأكيده الواضح والصريح والحاسم بأن موضوع المياه بالنسبة لنا هو حياتنا مؤكدا ان الرئيس السيسى عبر عن جميع المصريين بشأن ملف مياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية والثابتة لمصر وشعبها فى مياه النيل وعدم التفريط فيها تحت اى مسمى.



