نقابة أطباء كفر الشيخ تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي





وقال الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة أطباء كفر الشخ، لـ"صدى البلد"، إننا ننعي ببالغ الحزن والأسى الطبيب محمد مشالي ، الذي رحل عن عالمنا الفاني اليوم، عقب رحلة عطاء حافلة على مدار أكثر من 50 عامًا في خدمة المرضى.





وأضاف، رزق، أن الراحل الطبيب محمد مشالي، ضرب أروع النماذج في التفاني في العمل وخدمة الفقراء، وكان نبراسًا يحتذى به في الإنسانية، لافتًا إلى أنه ظل في خدمة المرضى حتى آخر لحظات حياته.





وشُيعت جنازة الطبيب محمد مشالي، بمسقط رأسه بقرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، ودُفن بمقابر أسرته، وسط حالة من الحزن الشديد الذي سيطر على أصدقائه وأهله وأبناء قريته.





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