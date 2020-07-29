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اقتصاد

الأسهم الدفاعية تساعد أوروبا على الارتفاع مع تحول التركيز نحو تحفيز أمريكي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:02 ص
الأسهم الأوربية
الأسهم الأوربية
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رويترز
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء، بينما يعكف المستثمرون على تقييم مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة مع ترقب المزيد من التحفيز الامريكي للحد من الضرر الاقتصادي لكوفيد-19.


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، إذ دعمت القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والأطعمة والمشروبات والمرافق المؤشر القياسي. وانتعشت أسهم شركات السفر من خسائر تكبدتها يوم الاثنين عندما قوضت عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة في أوروبا الإقبال على المخاطرة.


يترقب المستثمرون ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يؤكد فيه صنًاع السياسات على موقفهم الداعم، بينما تمضي محادثات نحو جولة أخرى من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي.


كما أن موسم الأرباح على أشده في أوروبا، وهبط سهم شركة إل.في.إم.إتش العملاقة للمنتجات الفاخرة 4.1 بالمئة بعد أن تضررت مبيعات الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون في الربع الثاني نتيجة إغلاق متاجر بسبب الجائحة.


ونزل سهما كيرينج المالكة لجوتشي وهيرميس الفرنسية بأكثر من اثنين بالمئة، في حين انخفض سهم مونكلر التي تصنع المعاطف الفاخرة 4.4 بالمئة بعد الإعلان عن خسارة تشغيلية في النصف الأول من العام لأول مرة في تاريخها.


وارتفع سهم مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية صانعة سيارات بيجو 2.4 بالمئة، إذ تمسكت بهدفها للأرباح على الرغم من انخفاض الربحية في النصف الأول من 2020.

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