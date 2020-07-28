الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ منتصف مايو

هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو، بعد تسجيل ما يصل إلى 1.6 %، وسط موجة مبيعات تنهي هدوءا استمر شهرين.









ووفقًا لـ"رويترز"، قال محللون إن هبوط الليرة كان نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.









وفي نهاية جلسة متقلبة قلصت الليرة خسائرها إلى حوالي واحد بالمئة عند 6.9375 مقابل الدولار الأمريكي، وسجل مؤشر مقياس لتقلبات الليرة أعلى مستوى له في شهر.









وفي وقت سابق اليوم، تعافت الليرة من بعض خسائرها التي منيت بها الليلة الماضية في التعاملات الخارجية عندما هوت لفترة وجيزة إلى 6.985 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ 13 مايو.





ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف بلغت حوالي 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.









وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليارا وأدى ذلك إلى جانب تيسير شديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية، لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.









وكانت الحكومة التركية قالت إن البنك المركزي قد يتدخل لتحقيق استقرار في العملة، وأفاد البنك بأن الاحتياطيات ستتقلب في أوقات استثنائية مثل أثناء الجائحة.







