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رياضة

طبية اتحاد الكرة: إجراء مسحة كورونا قبل كل مباراة في الدوري بـ 48 ساعة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:57 ص
اتحاد الكرة المصرى
اتحاد الكرة المصرى
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محمد رشاد
قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إنه سيتم إجراء مسحة لاكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل 48 ساعة من كل مباراة في الدوري المصري بعد استئنافه يوم 6 أغسطس.

وأضاف سلطان، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي": "الأمور تسير بصورة جيدة، ووضعنا ملفا كاملا للإجراءات الاحترازية لعودة النشاط، وتم إجراء مسحات لجميع الأندية ونحن في الأسبوع الثالث الآن".

وأردف: "واجهنا بعض المفاجآت لكن الحمد لله تم استيعابها، وتمثلت المفاجأة الكبرى في الإنتاج الحربي بعد اكتشاف 18 حالة إيجابية بين صفوفهم، لكن 5 منهم تحولت نتيجة عينتهم من إيجابية إلى سلبية".

وأوضح: "سيتم خضوع هؤلاء اللاعبين لمسحة جديدة خلال 24 ساعة للتأكد من سلامتهم، وهناك العديد من الحالات السلبية في الأندية الأخرى التي تحولت نتيجتهم عينتهم إلى سلبية".

وتابع: "وضعنا جدولاً موازيًا لجدول الدوري لإجراء مسحات كورونا بأماكن محددة وقبل المباريات بـ48 ساعة مع إعلان نتيجتها قبل 24 ساعة، وكذلك الحكام وكل الموجودين داخل الملعب للتأكد من سلامتهم".

واختتم سلطان تصريحاته: "سيتواجد مراقب طبي داخل كل مباراة، سيحضر قبل اللقاء بساعتين للتأكد من وجود مطهرات وتطهير كل الأماكن المشتركة، وسيتابع المباراة تجنبًا للفت نظر الأندية تجاه أي شيء خاطئ".
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