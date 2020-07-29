بعد أول يوم ميروحش فيه العيادة.. نجل طبيب الغلابة يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الراحل.. فيديو

قال وليد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي طبيب الغلابة, إن والده توفي أمس الساعة 2 فجراً وتم دفنه في اليوم ذاته.

وأضاف وليد مشالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المُذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية, أنه لم يُقِم عزاءً لطبيب الغلابة نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي.

وتابع نجل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة أنه تم أخذ العزاء الخاص بوالده عقب دفنه علي المقابر مباشرة.

وأوضح وليد مشالي أن الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض الفترة السابقة إلا أنه عانى من حالة هبوط منذ عام ولكن تحسّنت صحته بعد ذلك وأصبح يمارس عمله بشكل جيد.

وأشار إلي أن والده شعر بإرهاق وتعب بسيط أمس الأول، ولم يستطع بسببها الذهاب الي عمله لأول مرة لأنه كان يذهب إلى العيادة الخاصة به كل يوم حتى في الأعياد كان يذهب، ولكن عندما شعر بالتعب؛ لم يذهب، واليوم التالي نفذ أمر الله وتوفي.