البيئة: غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة لرصد مواقع حرائق قش الأرز.. تحرير محاضر فورية.. خطة محكمة للسيطرة على مقالب القاهرة الكبرى.. حملات توعية للمزارعين

حملات توعوية للمزارعين بمحافظات وسط الدلتا استعدادا لموسم قش الأرز 2020



مراقبة غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة على مدار 24 ساعة لرصد مواقع حرائق قش الأرز

تحرير محاضر فورية وتحويلها للنيابة فور القبض على حارقي قش الأرز

رفع وعى المواطنين وتحفيزهم على المشاركة فى جهود الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

خطة للسيطرة على مقالب القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع









استعدت وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) لخريف 2020، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وقيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.









وقام الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتفيذ عدد من الحملات التوعوية استهدفت المواطنين والمزارعين بعدد من القرى التابعة لمحافظة الغربية استعدادا لموسم قش الأرز، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم تكثيف عمليات رفع وعى المواطنين وتحفيزهم على المشاركة فى جهود الوزارة وفروعها الإقليمية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.









ونتيجة التنسيق والمتابعة والوصول إلى نتائج جيدة للسيطرة على السحابة السوداء لعام 2019، تستكمل وزارة البيئة عمل المنظومة بجميع أطرافها كالأعوام السابقة فى جميع الأعمال من رصد وتفتيش ومتابعة إنذار مبكر ومعدات وفحص عوادم السيارات، وأيضا السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.





يعتبر خريف العام السابق الأفضل على الإطلاق من حيث انخفاض عدد الساعات التي وصل بها تركيز الملوثات لحالة التنبيه، حيث انخفضت بنسبة ٧٥% بالمقارنة بعام ٢٠٠٩ وبنسبة ٥٥% بالمقارنة بخريف عام ٢٠١٨، مما يشير إلى فعالية الجهود التي تمت على الأرض في خريف ٢٠١٩، كما تم عرض التنبؤات المتوقعة لخريف عام ٢٠٢٠، حيث تمت الإشارة إلى نتائج النماذج الرياضية للتنبؤات التي أوضحت أن الوضع للعام الحالي يتشابه مع ذات الفترة من عام ٢٠١٦، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الرياح الساكنة والخفيفة المظهرة لحالة التلوث في حدود ١٥% لكامل عدد الساعات خلال فترة شهرين ونصف الشهر، وبالتالي مطلوب بذل الجهود لتجنب التأثير السلبي لتلك الحالة.











وتتضمن خطة الوزارة لعام 2020 عدة إجراءات فى مجال التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال موسم السحابة السوداء لهذا العام، وتشمل ربط غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة مع غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وتسمية نقطة اتصال وطنية تعمل على مدار 24 ساعة لرصد مواقع حرائق قش الأرز، والتحرك فورا لهذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت أنه لا تهاون فى تطبيق القانون، حيث يتم تحرير محاضر وتحويلها للنيابة وتتنهى بدفع غرامات أو الحبس.











وتتضمن الخطة تنظيم عمل المنشآت الملوثة خلال فترة موسم السحابة (مكامير فحم - مسابك – مصانع طوب......)، بالإضافة إلى التعامل مع المخلفات البلدية ورفع التراكمات على مستوى المحافظات، وفيما يخص المقالب الكبيرة على مستوى القاهرة الكبرى والتى تشمل مقلب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملى.









وأكدت وزيرة البيئة أن هناك سيطرة كاملة على هذه المقالب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المعدات اللازمة طوال موسم السحابة السوداء.











وتهدف حملات نشر الوعي البيئي لدى المزارعين إلى التوعية بأهمية الاستفادة الاقتصادية القصوى من المخلفات الزراعية وكيفية استثمارها والحد من الحرق المكشوف لها وعدم إهدار قيمتها وتوضيح أضرار ذلك على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وما يترتب على ذلك من غرامات للمخالفين.







