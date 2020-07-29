السيسي_حارس_النيل يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون: وراك أسود يا ريس





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيسي_حارس_النيل.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا لليوم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت تعليقات المغردين كما يلى:

وراك اسود ياريس اتوكل علي الله ومتشلش هم💪💪 #السيسي_حارس_النيل pic.twitter.com/oelniDQNKJ — Mahmoud eleshmawy (@Mahmoudeleshma8) July 29, 2020

#السيسي_حارس_النيل ربنا يحفظلنا بلادنا من كل شر.. ويحمي جيشنا العظيم. pic.twitter.com/sGM60taLwA — Gaber (@GaberAhakeem) July 29, 2020

أعرب رواد تويتر من الكثير من المصريين عن ثقتهم الكبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية فيما يخص ملف سد النهضة.