السيسي_حارس_النيل يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون: وراك أسود يا ريس

أعرب رواد تويتر من الكثير من المصريين عن ثقتهم الكبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية فيما يخص ملف سد النهضة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيسي_حارس_النيل.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا لليوم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت تعليقات المغردين كما يلى:
وراك اسود ياريس اتوكل علي الله ومتشلش هم💪💪 #السيسي_حارس_النيل pic.twitter.com/oelniDQNKJ— Mahmoud eleshmawy (@Mahmoudeleshma8) July 29, 2020
#السيسي_حارس_النيل ربنا يحفظلنا بلادنا من كل شر.. ويحمي جيشنا العظيم. pic.twitter.com/sGM60taLwA— Gaber (@GaberAhakeem) July 29, 2020
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #السيسي_حارس_النيل pic.twitter.com/A1bFJm6AcW— motor (@motor68438737) July 29, 2020