AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#السيسي_حارس_النيل يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون: وراك أسود يا ريس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعرب رواد تويتر من الكثير من المصريين عن ثقتهم الكبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية فيما يخص ملف سد النهضة. 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيسي_حارس_النيل. 


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا لليوم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وجاءت تعليقات المغردين كما يلى:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#نهر_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: هو حياة المصريين

هاشتاج #السيسى يتصدر تويتر ومغردون :إحنا واثقين فيك ياريس وبنجدد التفويض

لليوم الثالث على التوالي.. هاشتاج ويل سميث يتصدر تويتر

تعليق محمود فايز عقب انضمامه للمنتخب الإماراتي

هاشتاج #السيسي_ حارس_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: نثق فيك يا أعظم قائد بالعالم

ترشيحاتنا

فضل يوم عرفة وحكم صيامه.. معلومات لا يعرفها الكثيرون

شديد الحرارة ... الأرصاد تعلن توقعات طقس عيد الأضحى .. فيديو

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه.. ومستشار الرئيس للصحة يحدد شروط انتهاء كورونا.. وتسجيل صفر إصابات

فحص قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.. شروط جديدة للسفر من مطارات دبي

منح المالك 60% والمستأجر 40% من القيمة البيعية للمحل عند عرضه للبيع.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكنى

بـ قفزة على البحر.. تامر هجرس يشارك متابعيه صورة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بكائها في المحكمة أمام جوني ديب.. صديقات آمبر هيرد يساندنها بهذه الطريقة

بعد ظهورها بالبوركيني.. 10 صور تبرز جمال نرمين الفقي

حفل يتسبب في إصابة 14 فردًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا.. تفاصيل