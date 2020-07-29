الروبيكي نموذج عصري لـ مجد الغزل والنسيج.. نواب القوى العاملة: إحياء الصناعة الوطنية أمن قومي.. يقلل الاستيراد ويوفر فرص عمل.. واستكمال لخطة الإصلاح الاقتصادي للدولة

سولاف درويش : إحياء الصناعة الوطنية أمن قومي وجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي

عبد الفتاح محمد : إحياء صناعة الغزل والنسيج سيقلل فاتورة الاستيراد ويفتح باب التصدير

فايز أبو خضرة : افتتاحات الروبيكي تستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج وتوفير فرص عمل









أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن افتتاحات الروبيكي تستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج وتوفر فرص عمل للشباب، موضحة أن إحياء الصناعة الوطنية أمن قومي وجزء من استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، و أكد النواب أن إهمال الصناعة انعكس على فرص العمل بالسلب وأهدر طاقات وخبرات بشرية كثيرة.









فى البداية، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المدينة الصناعية فى الروبيكى، بداية حقيقية لإحياء صناعة الغزل والنسيج، والتى عانت خلال الفترة السابقة.









وأضافت "درويش" أن إحياء هذه الصناعة يوفر فرص عمل للشباب لأنه مِن الصناعات كثيفة العمالة، كما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي بما يسمح أيضا بالتصدير في مرحلة لاحقة.









وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن إحياء الصناعة الوطنية جزء من أولويات الأمن القومي لأي دولة في العالم، حيث يساعدها في التخلص من الأزمات ويوفر الاحتياجات التي تحتاجها الدولة والمواطنون.











وتابعت: "الدولة تعتمد على الصناعة وقت الأزمات وصناعتنا الوطنية مشرفة سواء في مجال الحديد والصلب أو الغزل والنسيج"، محذرة مما أسمته إهمال بعض الصناعات.









واستطردت: "هناك دول أخرى طورت نفسها في مجال الصناعات مثل الصين واليابان"، مشيرة إلى أهمية ذلك وأنه ينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصاد المصري، بما يحقق التطوير ويشجع على التصدير للخارج.









وأوضحت النائبة سولاف درويش أن إحياء الصناعات بشكل عام وصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية، خاصة أنه يساعد الشباب على توفير فرص عمل ومواجهة البطالة، قائلة: "هذا أمر مشرف للغاية".









وقال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المدينة الصناعية فى الروبيكى، يستهدف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والتي تعرضت لأزمة حقيقية خلال الفترة السابقة بسبب عدد من العوامل.











وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الخصخصة تسببت في تقهقر غير عادي للعمالة كما أثرت على الصناعة بالسلب، مما أطاح بها تدريجيا وما يحدث الآن إحياء لها".









وأوضح أن إنشاء مجمع لكل صناعة أمر إيجابي وهام للغاية، حيث ينعكس على تشغيل العمالة الكثيفة التي تتطلبها هذه الصناعة، كما ينعش الأسواق بما يقلل الحاجة للاستيراد للخارج بل قد تلجأ الدولة للتصدير.









وقال إن هناك شركات أغلقت تماما، مما أثر على الصناعة وعلى العاملين بها والمجمعات الصناعية، مما جعلها تمتص العمالة.









وأضاف: "هذه التحركات تطمئن الشعب على مستقبله لأنها تبني مستقبلا جديدا في عهد الرئيس، قائلا: "ننتظر أكثر، حيث إن الرئيس سيفتتح مشروعات أخرى ضمن الخطة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق".









وتابع: "نشعر بالفخر بهذه المشروعات الكبري لأنها تحقق الاكتفاء الذاتي وتقلل من فاتورة الاستيراد التي تتم بمبالغ مالية كبيرة"، موضحا أن الإنتاج يعتبر مخزونا استيراتيجيا هاما للدولة المصرية.









وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية فى الروبيكى، يعني إحياء الصناعة ودعم المنتج المحلي.









وأكد "أبو خضرة"، في تصريحات خاصة، أن هذه المصانع توفر فرص عمل كثيرة وتساهم في تقليل الفجوة الخاصة بالتشغيل، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة.









وأضاف النائب أن هذه الصناعة أهملت لـ 3 عقود، وأن هذا انعكس بالسلب على الصناعة نفسها، مشيرا إلى أن مصر كانت رقم واحد في هذا المجال، وكانت الصناعة المصرية رائدة من أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.









وتابع: "كانت هناك مصانع عملاقة وتضم عددا كبيرا من العمالة، والآن صناعة الغزل لم يعد لها أي وجود؛ لذا جاء توجه الدولة والقيادة السياسية لإحيائها".









ونوه النائب فايز أبو خضرة إلى أن افتتاح 6 مصانع عملاقة أسعد الجميع، وأسعد لجنة القوى العاملة بشكل خاص، كونه ينعش الصناعة مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك عمالا على أعلى مستوى هاجروا وشيدوا مصانع عملاقة في دول أخرى؛ بسبب خبراتهم.









وأوضح عضو لجنة القوى العاملة، أن افتتاح المشاريع العملاقة يعمل على زيادة معدل التشغيل، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.









وتضم المرحلة الأولى من المشروع، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هى "مصنع الغزل الرفيع، وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.