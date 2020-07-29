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برلمان

سولاف درويش عن افتتاح مدينة الروبيكي: إحياء لصناعة الغزل والنسيج

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:04 م
افتتاح الرئيس السيسى
افتتاح الرئيس السيسى للمدينة الصناعية فى الروبيكى
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، و مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، افتتاح مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، مؤكدة أن هذا المشروع هو من المشاريع القومية التى تعمل عليها الدولة وهو إنجاز حقيقي فى كل هذه الظروف والتحديات التى تواجه البلاد بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.

وقالت "درويش - فى بيان لها - إن مصر كانت الأولي فى صناعة الغزل والنسيج وكانت رائدة فى هذه الصناعة على مستوى العالم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يعيد هذه الصناعة من جديد بعد تدهوها خلال السنوات الماضية لأنه يعلم مدى أهمية هذه الصناعة، وأنها من الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام، وهذه المدينة شوف تعمل على أحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن صادرات صناعة الغزل والنسيج الذي يمثل القطاع الحكومي منها 65%، قدرت بنحو 3.3 مليار دولار عام 2019 صادرات، وهذه النسبة تمثل 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، مشيرة إلى أن 13 ألف منشأة صناعية تعمل في هذه الغزل والنسيج.

وأضافت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن إنشاء 7 مصانع للغزل والنسيج بالروبيكي على مساحة 430 فدانا، بطاقة إنتاجية 1557 طنا، يعمل على أحياء هذه الصناعة الهامة والاستراتيجية فى اسرع وقت، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، حتى يعمل على تخفيض نسبة البطالة.
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