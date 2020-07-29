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مرأة

هل تعود حاسة الشم مرة أخرى للمصابين بفيروس كورونا؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:38 م
استعادة المصاين بفيروس
استعادة المصاين بفيروس كورونا حاسة الشم
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، السبب وراء فقدان حاسة الشم لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد.


وتابع الباحثون المشرفون على  الدراسة، أن فقدان حاسة الشم لدى المصابين بفيروس كورونا قد تكون من الأعراض المدمرة، ولكنه فقدان حاسة الشم لا تكون بشكل دائم بعد الشفاء من المرض، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.




وأكد الباحثون أنهم وجدوا أن الخلايا العصبية الحسية تلك التي تكشف عن الرائحة وترسلها إلى الدماغ عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، فإن الخلايا العصبية الحسية تتأثر بشكل كبير من الفيروس، مما يتسبب في فقدان لحاسة الشم.


وأفاد الباحثون، بأنه عند الشفاء من فيروس كورونا المستجد ترجع حاسة الشم بشكل تدريجي؛ حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن أعراض فقدان الشم تمثل نسبة 10 في المائة من المصابين بالفيروس.
 

وقال الدكتور سانديب روبرت داتا، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، إن هذه الدراسة تمثل أخبارا جيدة لمن أصيبوا بفيروس كورونا، ولديهم مخاوف من فقدان حاسة الشم نهائيا، حيث إنه بمجرد أن تختفي العدوى، لا يبدو أن الخلايا العصبية الشمية بحاجة إلى استبدالها أو إعادة بنائها من الصفر.


وأوضحت نتائج الدراسة، أنه يتم التعرف على فقدان حاسة الشم، أو فقر الدم ، كأحد أعراض فيروس كورونا  Covid-19 الرئيسية، إلى جانب الحمى والسعال المستمر؛ حيث يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم لها عواقب نفسية خطيرة.


ووجدت الدراسة أن نصف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض قد استعادوا حاسة التذوق والرائحة بعد شهر من شفائهم، بـالنسبة للأشخاص الذين يتعافون بسرعة أكبر، من المحتمل أن يؤثر الفيروس على الخلايا المبطنة للأنف، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون ببطء، قد يكون الفيروس قد أثر على الأعصاب الموجودة المسؤولة عن حاسة الشم، مما يؤدي إلى ان تستغرق هذه الخلايا العصبية وقتًا أطول في التعافي.
فقدان المصابين بفيروس كورونا لحاسة الشم فقدان المصابين بفيروس كورونا لحاسة الشم
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