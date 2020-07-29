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محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية ويناقش تطوير شارع فريد ندا ببنها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور القس إميل أنور صليب رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية، والوفد المرافق له، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.


وأعرب الهجان عن سعادته بهذه الزيارة الجميلة التي سادتها روح المحبة والإخاء والوحدة الوطنية بين أبناء شعب مصر الواحد.

فى سياق أخر عقد محافظ القليوبية اجتماعا بشأن تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، وناقش المحافظ خطة البدء في تنفيذ مخطط تطوير وتوسعة وتشجير الشارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة، وإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية على تلك المنطقة التي تعد مدخلا لمدينة بنها عاصمة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالقليوبية وكلية هندسة شبرا.

وأكد الهجان على جميع الحضور بسرعة البدء في تنفيذ مشروع التطوير، والانتهاء في ذات الوقت من إزالة كافة المعوقات وتذليلها، لحل مشاكل التكدس المروري، وتحقيق السيولة المرورية فى كل الشوارع الحيوية بمدينة بنها.

فى سياق متصل شنت الاجهزة التنفيذية بحى شرق حملة للتصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بعمارات الياسمين بشارع ترعه الإسماعيلية.
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