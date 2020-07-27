وكيل بيطري القليوبية لـ صدى البلد: طوارئ استعدادا لعيد الأضحى.. وفتح 30 مجزرا بالمجان للأهالى.. شاهد

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي مديرة مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مشيرة الى إن هناك تعليمات من وزير الزراعة ومحافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد بالمجازر على مستوى المحافظة.









وقالت العسيلى أنه تم الغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر وتكثيف المرور على المجازر للتأكد من سلامتها ومد المجازر بأطباء من المديريات وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات على أن يتم ذبح جميع الأضاحي المجان داخل المجازر للحفاظ على الذبيحة ولسلامة البيئة.





واشارت مديرة الطب البيطرى فى تصريحات لـ " صدى البلد " الى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية و10 غرف فى الإدارات البيطرية الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال اى بلاغات أو استفسارات خلال فترة العيد.





وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية للمرور على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة والوحدات المحلية للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





واكدت مديرة مديرية الطب البيطرى أنه تقرر فتح أبواب جميع المجازر لاستقبال الأضاحي بشكل مجاني وعددهم 30 مجزر على مستوى المحافظة وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على البيئة.





وتابعت: أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 4 مجازر رئيسية بطوخ وقليوب والخانكة بتكلفة 55 مليون جنيه كما انه جارى رفع كفاءة وتطوير 3 أخرين من حيث الإمكانات ، وتزويدها بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة ووصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.





وأكدت العسيلى على وجود فريق متكامل للكشف على الماشية وختمها داخل المجازر بحيث تجرى عملية الذبح في يسر وسهولة دون أي معوقات.

وعن الاجراءات الاحترازية داخل المجازر خاصة فى ظل ظروف كورونا أوضحت انه يتم تطهير المجازر بصفة مستمرة واستخدام الكمامات والتباعد الإجتماعى والتخلص الامن من مخلفات الذبيح أولا باول للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.





وأضافت العسيلى انه تم أيضا إنشاء وحدة معالجة لجميع المياه المستخدمة فى المجازر للتخلص الامن منها أولا بأول مؤكدة على تواجد مدير الإدارة البيطرية بكل مدينة ومركز على مستوى المحافظة او ماينوب عنه ايام العطلات والاجازات للتعامل الفورى مع شكاوى او اى بلاغات خاصة بالمواطنين.





وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية قد عقد اجتماعا حضره جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو مديريات الخدمات بالمحافظة.





وأعطى المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء وجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بمناسبة قرب عيد الأضحى، حيث تقرر وقف الإجازات لجميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24ساعة خلال أيام العيد.





وقرر المحافظ تكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق خلال فترة العيد، كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب في الأسعار.