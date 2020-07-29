رئيس مدينة شبين القناطر ينفي تعديه بالضرب على مواطن: «هو اللي ضرب وشتم موظف الأمن ونائبي»

نفى اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعديه على أحد المواطنين بالضرب والسب بألفاظ نابية داخل المجلس؛ من أجل سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.









وقال رئيس المدينة، في بيان، "الواقعة غير صحيحة بالمرة، وأنه مُدَّع وكذاب، وما حدث غير ما أعلنه وتم نشره".





واضاف المحمدى أن المواطن تعدى على موظف الأمن بمجلس المدينة؛ عندما طالبه بالوقوف في صف تقديم الطلبات، كما أنه تطاول أيضا على نائب رئيس المدينة بالسباب، وتم بناء على ذلك استدعاء الشرطة، لكن تم تحرير محضر صلح؛ بعد تدخل شقيقه.



