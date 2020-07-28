مياه القليوبية تطلق حملة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

أطلق المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية حملة لترشيد إستهلاك المياه والتخلص الأمثل من مخلفات الأضاحي بالتعاون مع مديريات الصحة والأوقاف والأزهر الشريف.









وقال مجاهد انه قام بتوجيه إدارة التوعية بالشركة ببدء حملة توعية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات ودماءالأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي لضمان الحفاظ علي الصحة العامة وتكثيف حملات التوعية بالمجازر بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي أحد أهم إستثمارات الدولة في البنية التحتية.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





حيث وجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة.





كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلي الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.





كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدي صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.





وذلك لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار والمرور علي المخابز والمطاحن للتأكد من جوده الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات.