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محافظات

ضبط 4361 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة في القليوبية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية حملات موسعة على شوادر بيع اللحوم ومصنعاتها وذلك قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة لجشع التجار.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي مديرة مديرية الطب البيطرى أن المديرية كثفت من حملاتها على الاسواق خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.

واشارت العسيلى الى ان الحملات اسفرت عن تحرير 105 محضرا متنوعا للحوم ومصنعاتها والدواجن والاسماك والكبده وبلغ إجمالي الكميات التى تم ضبطها غير صالحة خلال تلك الحملات 4361كيلو لحوم وأسماك إلى جانب سحب 2955 عينة لمضبوطات أخرى وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها.

واعلنت مديرة مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مشيرة الى إن هناك تعليمات من وزير الزراعة ومحافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد بالمجازر على مستوى المحافظة.

وقالت العسيلى أنه تم الغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر وتكثيف المرور على المجازر للتأكد من سلامتها ومد المجازر بأطباء من المديريات وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات على أن يتم ذبح جميع الأضاحي المجان داخل المجازر للحفاظ على الذبيحة ولسلامة البيئة.

واشارت مديرة الطب البيطرى فى تصريحات لـ " صدى البلد " الى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية و10 غرف فى الإدارات البيطرية الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال اى بلاغات أو استفسارات خلال فترة العيد.

وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية للمرور على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة والوحدات المحلية للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واكدت مديرة مديرية الطب البيطرى أنه تقرر فتح أبواب جميع المجازر لاستقبال الأضاحي بشكل مجاني وعددهم 30 مجزر على مستوى المحافظة وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على البيئة.

وتابعت: أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 4 مجازر رئيسية بطوخ وقليوب والخانكة بتكلفة 55 مليون جنيه كما انه جارى رفع كفاءة وتطوير 3 أخرين من حيث الإمكانات ، وتزويدها بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة ووصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.
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