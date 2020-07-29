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حوادث

الاستئناف: إلغاء حبس أحمد الفيشاوى بقضية نفقة ابنته لينا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوى من الاتهام الموجه إليه.

وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها بلندن،  وأنه أعطى" الحناوى "حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"،  ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، إن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
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