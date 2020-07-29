اعتقال خلية مؤيدة لداعش بمدينة سان بطرسبورج الروسية.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم عن اعتقال خلية تضم مؤيدين لتنظيم "داعش" في مدينة سان بطرسبورج كانوا يخططون لشن هجمات على عناصر لأجهزة الأمن.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الثلاثاء، عن توقيف مجموعة من المشبوهين كانوا يعملون على تجنيد منتسبين جدد لصفوف منظمة إرهابية في مدينة كالينينجراد شمال غربي روسيا.





وفي تصريح صحفي، قالت متحدثة باسم الهيئة إن عملية أمنية أجرتها مديرية الهيئة في كالينينغراد، بالتعاون مع حرس الحدود، أسفرت عن إنهاء الأنشطة الإجرامية لأربعة مواطنين من مواطني بلدان آسيا الوسطى، وهم أعضاء إحدى الخلايا السرية لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا.



