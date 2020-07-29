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فن

صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالة شبابية جديدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت صبا بفستان مكشوف الذراعين مليء بالرسومات وإعتمدت شعرا قصيرا مموجا.



وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.


والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي. 

ومن التعليقات التي جاءتها على صورتها الجديدة:

بحبك وحشتيني


 يا حلوة من برة وجوة


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