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منال حمدي: وزارة الصحة أجرت مسحات فيروس سي للمواطنين في حلايب وشلاتين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:19 م
الدكتورة منال حمدى
الدكتورة منال حمدى السيد
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البهي عمرو
قالت الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر كان لديها أعلى نسبة إصابة فى العالم بفيروس سي ونجحت فى القضاء عليه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر فى 2016 أصبح لديها العقار الخاص بفيروس سي، والشركات المصرية بدأت فى التصنيع.

وأوضحت أن مصر حاليًا خالية من فيروس سي، ولكن من الممكن أن يظهر حالات فى الفترة المقبلة، موضحة أن وزارة الصحة ذهبت لـ حلايب وشلاتين وقامت بعمل مسحات للمواطنين هناك.

وأشارت إلى أن هناك مواطنين كانوا موجودين خارج البلاد، والمواطنين الذين لم يكن لديهم بطاقة شخصية من الممكن أن يكونوا مصابين بفيروس سي، والدولة قامت بعمل برامج لـ العائدين من الخارج.

ولفتت إلى أن، وزارة الصحة قامت بعمل مسحات للمواطنين الموجودين فى السجون، والرئيس قام بعمل مسح فى المدارس.

وتابعت:  تم إجراء مسح لـ 9 ملايين طالب بالمدارس، حتى جاءت كورونا وتم التوقف، وأكدت أن بنى سويف والمنيا من المحافظات الأكثر إصابة بفيروس سي، وهناك دراسات ستتم بعد فيروس كورونا على تلك المحافظات".

وكشفت أن أفريقيا مصابة بفيروس بي، ونسبة الإصابة بفيروس بي أعلى من فيروس سي، وأن هناك دولاً أفريقية نجحت فى علاج مصابي فيروس سي وعلى سبيل المثال رواندا، وجنوب السودان واريتريا.

وأوضحت أن الصحة المصرية توجه قوافل طبية لأفريقيا لتدريب الأطباء على المسح والعلاج للأمراض.

وأكدت ان منظمة الصحة العالمية اشادت بما يتم فى مصر وهذا شئ مشرف، ويسعد الجميع، وهناك مصريون يعملون كخبراء فى جميع دول العالم.

وطالبت من المواطنين بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة لعدم الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الدول التى تخلت عن الاجراءات الاحترازية عادت فى الإصابات مرة أخري.
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