كنت مصابا بفيروس سي.. أحمد موسى ينهار من البكاء على الهواء.. تفاصيل بالفيديو

انهار الإعلامي، أحمد موسى على الهواء، بسبب المشكلات التى كان يعانى منها المواطنون في الماضي بسبب الأمراض التى كانت تصيبهم.









وحكى أحمد موسى موقف لأول مرة وقائلا : " انا كنت مصاب بفيروس سي، وكنت اتجول فى المستشفيات للحصول على العلاج.









وأكد أن الدكتور جمال شيحة وقف معه وقام بعلاجه من هذا الفيروس".









واضاف أحمد موسى، إنه من قرية وكان يشاهد معانات المواطنين من " البلهارسيا" و الوضع كان صعبًا و المريض كان يحصل على حقنة وبعد ذلك يعطى بها لغيره.













وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن المشاهد كانت تجعل الجميع يبكي من صعوبتها.













وأوضح أن الوضع فى الماضي كان صعبًا" والله فى ناس ماتت وانا أعرفهم وشفتهم بعيني".



