أحمد موسى عن محلات مترو العتبة: المشهد عجبني

علق الإعلامي أحمد موسى ، على تجارية في محطة مترو العتبة وعليها اقبال كبير، قائلا :"مكنتش مصدق، والمشهد عجبني". محلات





وأضاف موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء :حاجات كتيرة جدا ومكنتش اتخيل ان ده يبقي عندي، ومنظر جميل وحاجات حلوة بتتعمل في البلد".





وناشد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، الفريق كامل الوزير وزير النقل، تعميم الفكرة في جميع محطات مترو الانفاق، متابعا :"اتمنى ان يكون في مطاعم من الماركات المعروفة في محطات المترو".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :"شوفتها في أمريكا في محطات المترو هناك، وده أمر في غاية الأهمية ويأتي بأرباح كبيرة وعلى الدولة العمل عليها أكثر من ذلك".



