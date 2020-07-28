AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى عن محلات مترو العتبة: المشهد عجبني

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:11 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عادل نصار
علق الإعلامي أحمد موسى، على محلات تجارية في محطة مترو العتبة وعليها اقبال كبير، قائلا :"مكنتش مصدق، والمشهد عجبني".

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء :حاجات كتيرة جدا ومكنتش اتخيل ان ده يبقي عندي، ومنظر جميل وحاجات حلوة بتتعمل في البلد". 

وناشد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، الفريق كامل الوزير وزير النقل، تعميم الفكرة في جميع محطات مترو الانفاق، متابعا :"اتمنى ان يكون في مطاعم من الماركات المعروفة في محطات المترو".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"شوفتها في أمريكا في محطات المترو هناك، وده أمر في غاية الأهمية ويأتي بأرباح كبيرة وعلى الدولة العمل عليها أكثر من ذلك".
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهالى ماكانتش مصدقة.. احمد موسى: إزالة تعديات مسئول سابق كبير بالبحر الأحمر على أملاك الدولة

كامل الوزير: التشغيل التجريبي للمترو في المرحلة الرابعة حتى محطة الهايكستب السبت المقبل

مصر والعالم يتحدث عنه.. أحمد موسى ينعى طبيب الغلابة

ترشيحاتنا

يهم فرجاني ساسي.. الفيفا يجري تعديلا جديدا على تسديد ركلات الجزاء

محافظ الغربية يطلق اسم طبيب الغلابة على المركز الطبي بشارع سعيد

"عثمان كافالا" قضية خلافية جديدة بين أمريكا وأردوغان.. فمن هو؟

أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

بشكتاش يقدم عرضا هزيلا لأرسنال للإبقاء على النني

إعلانات سيارات زمان.. «شيفروليه» بـ147 جنيها وسكودا بـ450 والعروسة «دودج» تنافس فولكس فاجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. رابعة الزيات بإطلالة شبابية تخطف الأنظار

بصور احترافية.. المدينة المنورة تبرز أهم المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية بالمنطقة

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا