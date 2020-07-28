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أحمد موسى: السيسي كلف الدولة بتشغيل 39 قطارا جديدا في العيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدولة بتشغيل 39 قطارا جديد في العيد، كان مقررا عملهم في بداية الشهر المقبل.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجرى الآن عمل الجداول الخاصة بها وخط السير التي تسير فيه، متابعا أنه :"مافيش خط كمن الخطوط المختلفة للمحافظات المختلفة وإلا هيكون فيها قطار". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن في عهد السيسي مشروعات كبرى للسكك الحديدية، وفي السابق كانت حوادث القطارات كثيرة واليوم الأمر تغير تمامًا.

وأكمل مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه :"بقي في توقيت وزمن محدد يلتزم به سائق القطار وبكل نظام ودقة، وزمان كان اللي يشاور للقطار يقف له ويحمل القصب عليه".
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