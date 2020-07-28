قطاع الأعمال: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم.. أول سيارة كهربائية بعد عام

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عن أن نعمل على مصنع غزل جديد في المحلة الكبرى سيكون الأكبر على مستوى العالم.





وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن بداية إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر بعد عام وفي الربع الأخير من العام المقبل تحديدا.





وتابع أن نتعاون مع الصين في هذا الأمر و جائحة فيروس كورونا تسببت في بعض التأخيرات، لافتا إلى أن نتطلع لكي تكون النصر للسيارات مركز صناعة السيارات الكهربائية.





وأكمل الوزير، أنه من الوارد عمل تصفية في بعض المصانع التي لا تحقق انتاج وسيتم تعويض العمال بشكل عادل وستكون في حدود شركتين على الأكثر.





وأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إلى أن الاصلاحات الجديدة ستمكننا من الانطلاق إلى الإنتاج ثم التصدير.







