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توك شو

أحمد موسى يقدم التهنئة للشعب المصري بحلول عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن غدًا هو وقفة عرفات، وان هذا العم حج استثنائي، لعدم ذهب الملايين كما كان يتم كل عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن 10 آلاف حاج فقط فى البيت الحرام، موضحًا أن الـ 10000 حاج من داخل السعودية.

وأوضح أحمدموسى، أنه يصعب عليه الجلوس ولم يذهب لـ الحج، ولكن الجميع ملتزم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعرض أحمد موسى،  مقطع فيديو يرصد تواجده فى السعودية العام الماضي بصحبة مجموعة كبيرة من الزملاء الصحفيين على رأسهم عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، و الزميل عبود ماهر، وآخرين.

ولفت أحمد موسى، إلى أن، الأجواء فى مكة جميلة جدًا، وقدم موسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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