الداخلية السعودية تكشف إجراءات موسم الحج لهذا العام

أكدت الداخلية السعودية، اليوم الاربعاء، عن استمرار تواجد طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع أي مخالفة، مع الظروف المحيطة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إنه تم استكمال نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ومن ثم إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى قبل الصعود على جبل عرفات.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، أثناء أداء المناسك هذا العام، بالإضافة إلى توفير 6 مستشفيات و51 مركز رعاية في المشاعر المقدسة.





وأضافت الوزارة أنه تقرر توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج، وتطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام.





وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن عملها لتحقيق حج صحي وآمن في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".