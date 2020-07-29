أخبار جامعة عين شمس.. عميد تربية يوضح شروط القبول للطلاب الجدد .. اعلان نتيجة الابحاث لفرق النقل بكلية الزراعة

عميد تربية عين شمس يوضح شروط القبول بأقسام الكلية للطلاب الجدد
عميد تربية عين شمس يتوقع قبول أعداد من الطلاب الجدد تقترب من نسب العام الماضي
اعلان نتيجة الابحاث لطلاب فرق النقل للمرة الثانية بزراعة عين شمس
نشر موقع صدى البلد عددا من الاخبار المهمة حول جامعة عين شمس نرصد ابرزها :
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان الكلية تضم سبعة عشر قسما متخصصًا في ثلاثة مجالات، موضحا أن قبول الطلاب الجدد بالأقسام يخضع للتنسيق الداخلي أو مايعرف "بالتشعيب" وفيه يتم وضع مجموعة من المعايير الموضوعية لتوزيع الطلاب المتقدمين وفقا لرغباتهم بطريقة مشابهة لما يتم بمكتب التنسيق بالثانوية العامة.
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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد أن الأمر يختلف بمراعاة درجة مادة أو مواد التخصص فضلا عن المجموع العام للطالب، وأحيانا نلجأ للمجموع الاعتباري بجمعهما سويًا وذلك عندما يتساوى المتقدمين في المجموعة التكراري الحاصلين عليه مثل حصولهم جميعا على الدرجة النهائية بالمقرر المعني، هذا فضلا عن مقابلة شخصية واختبار قبول يتم عند الحاجة إليه وفق الضوابط اللائحية للكلية.
وأشار الدكتور ماجد إلي أن هناك خدمات جديدة ستقدمها الكلية ومن أهمها مايتعلق بالكتاب الجامعي، وذلك بمبادرة من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة حيث سيتم تحويل الكتاب الجامعي إلى نسخة إلكترونية سهلة التداول باسم المستخدم ومحمية كوديًا وكذلك بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف بما يضمن العدالة للطالب والأستاذ والمجتمع الجامعي.
وأكد ابو العينين ان أزمة كورونا ستؤثر حتما على العملية التعليمية ككل بل على العالم كله ولكن التأثير سيكون كيفيًا على نوعية المتقدمين أكثر منه كميًا على أعداد المتقدمين.
ونصح الدكتور ماجد الطلاب عند اختيار القسم ببناء اختياراتهم على أسس واقعية قبل الشروع في ترتيب الرغبات بالتنسيق الداخلي بالكلية مثل الميول والاهتمامات واحتياجات المجتمع وسوق العمل ومجموع مادة أو مواد التخصص فضلًا عن الجوانب الشخصية الأخرى التي تؤثر في دافعية الإنجاز.
وأشار إلي أن من تتحقق له رغبته الثالثة مثلًا عليه ان يضع في اعتباره مقولة "إن لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل"، وكذلك رسالة التعليم السامية وقدسيتها بصرف النظر عن أي رؤية سلبية وآراء محبطة قد يتعرض لها.
توجه الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس بأطيب الأمنيات القلبية لأبنائه طلاب الثانوية العامة بأن يتمكنوا بعد إعلان نتيجة الامتحانات هذا العام من تحديد مسارهم المستقبلي، وخصوصا الراغبين في حمل رسالة التعليم لخدمة وطننا الغالي مصر.
وقال الدكتور ماجد خلال تصريحات لـ صدي البلد ان مجاميع القبول بكلية التربية جامعة عين شمس في العام الماضي 2020/2019 كانت كالآتي:
- علمي علوم شعبة عامة حوالي 95% (380.5).
- علمي رياضيات شعبة عامة حوالي 87% (348.5).
- علمي شعبة تعليم أساسي حوالي 88% (352.5).
- أدبي شعبة عامة حوالي 96% (382.5).
- أدبي شعبة تعليم أساسي حوالي 92% (368.5).
وأشار الدكتور ماجد الي عدد الطلاب المقبولين بالفرق الأولى في جميع الأقسام العام الماضي تجاوز الألفين وخمسمائة طالب وطالبة.
ونوه إلى ان الكلية تضم سبعة عشر قسما متخصصًا في ثلاثة مجالات: أولها العلمي فيه أربعة أقسام هي الرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم البيولوجية والجيولوجية، والمجال الثاني هو الأدبي وبه سبعة أقسام هي اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية، والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع.
وأضاف أن المجال الثالث هو المجال التربوي ويتضمن ستة أقسام منها إثنان تقبل طلاب الدرجة الجامعية الأولى وهما قسمي علم النفس التربوي وقسم التربية الخاصة بينما هناك أربعة أقسام تربوية أخرى تقتصر على منح الشهادات والدرجات بالدراسات العليا وهي أقسام أصول التربية، والتربية المقارنة والإدارة التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية والإرشاد النفسي
وأكد ابو العينين ان الطلاب يقبلون بوجه عام على أقسام معينة منها أقسام اللغات والتربية الخاصة وغيرها، متوقعا أن تتقارب نسب أعداد المقبولين من الطلاب الجدد هذا العام مع أعداد الطلاب في العام الماضي.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان نتيجة المقالات البحثية لطلاب فرق النقل ظهرت منذ أيام ويحق للطلاب الذين رسبوا في اول مرة ان يتقدموا مرة ثانية .
حيث تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بدء من اليوم الموافق 19/7/2020حتي يوم الجمعة الموافق 24/7/2020 حتي الساعة 11:59 مساء ولن يتم مدة هذه الفترة .
وأكد الدكتور احمد جلال انه تم الاعلان عن نتيجة الدور الثاني لطلاب فرق النقل ويمكنك من خلال هذا اللينك معرفة النتيجة اضغط هنا