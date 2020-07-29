أخبار جامعة عين شمس.. عميد تربية يوضح شروط القبول للطلاب الجدد .. اعلان نتيجة الابحاث لفرق النقل بكلية الزراعة

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد أن الأمر يختلف بمراعاة درجة مادة أو مواد التخصص فضلا عن المجموع العام للطالب، وأحيانا نلجأ للمجموع الاعتباري بجمعهما سويًا وذلك عندما يتساوى المتقدمين في المجموعة التكراري الحاصلين عليه مثل حصولهم جميعا على الدرجة النهائية بالمقرر المعني، هذا فضلا عن مقابلة شخصية واختبار قبول يتم عند الحاجة إليه وفق الضوابط اللائحية للكلية.

وأشار الدكتور ماجد إلي أن هناك خدمات جديدة ستقدمها الكلية ومن أهمها مايتعلق بالكتاب الجامعي، وذلك بمبادرة من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة حيث سيتم تحويل الكتاب الجامعي إلى نسخة إلكترونية سهلة التداول باسم المستخدم ومحمية كوديًا وكذلك بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف بما يضمن العدالة للطالب والأستاذ والمجتمع الجامعي.













وأكد ابو العينين ان أزمة كورونا ستؤثر حتما على العملية التعليمية ككل بل على العالم كله ولكن التأثير سيكون كيفيًا على نوعية المتقدمين أكثر منه كميًا على أعداد المتقدمين.













ونصح الدكتور ماجد الطلاب عند اختيار القسم ببناء اختياراتهم على أسس واقعية قبل الشروع في ترتيب الرغبات بالتنسيق الداخلي بالكلية مثل الميول والاهتمامات واحتياجات المجتمع وسوق العمل ومجموع مادة أو مواد التخصص فضلًا عن الجوانب الشخصية الأخرى التي تؤثر في دافعية الإنجاز.









وأشار إلي أن من تتحقق له رغبته الثالثة مثلًا عليه ان يضع في اعتباره مقولة "إن لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل"، وكذلك رسالة التعليم السامية وقدسيتها بصرف النظر عن أي رؤية سلبية وآراء محبطة قد يتعرض لها.







