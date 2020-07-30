كالياري يفسد فرحة يوفنتوس بالتتويج بالكالتشيو ويسقطه بهدفين

خسر نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي كالياري بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ37 ما قبل الأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي، من المباراةا لتي جمعتهما على ملعب "سردينيا آرينا".





افتتح جاجلينو التسجيل لكالياري في الدقيقة الثامنة، قبل أن يؤكد الأرجنتيني سيميوني تفوق فريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالاتي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - دى ليخت - بونوتشى - ساندرو

خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - بنتانكور

خط الهجوم: بيرنادريسكى - هيجواين - رونالدو





جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس قد توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز في الجولة الماضية على سامبدوريا.





وفي نفس الجولة فاز فيورنتينا على بولونيا برباعية نظيفة، فيما فاز روما على تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.







