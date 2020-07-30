AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: آلاف المتعافين من كورونا قد يموتون بسبب اضطراب تعفن الدم

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
حذرت منظمة الصحة في بريطانيا من إصابة متعافي فيروس كورونا المستجد باضطراب خطير يؤدي إلى تهديد حياة المتعافين من الفيروس.


وأكدت منظمة الصحة في بريطانيا أن الاضطراب الذي يؤدي إلى الوفاة يسمى اضطراب تعفن الدم، وقد يحدث لـ 20% من متعافي كورونا.


وأشارت منظمة الصحة في بريطانيا إلى أن متعافي كورونا من الممكن أن يصابوا بتعفن الدم في غضون سنة من الشفاء من كوفيد 19 ويحدث نتيجة تفاعل الجسم مع العدوى، فيحدث تعفن الدم نتيجة تفاعل مبالغ فيه في الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى تلف النسيج وحدوث خلل في الأعضاء، وإذا تم اكتشافه مبكرا يمكن علاجه بالمضادات.


وإذا لم يتم اكتشاف اضطراب تعفن الدم مبكرا، فيحدث شلل في عمل الأعضاء ويسمى العملية الإنتانية، وينطبق هذا الاضطراب على من تعرض للفيروس سواء بالأعراض الحادة أو الخفيفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء عملية إصلاح كسر عظام ذراع طفل مصاب بكورونا في الأقصر

برلمانى يطالب بتوعية المواطنين بخطورة بيع البلازما لتجريمه قانونيا وتحريمه شرعا

صحة البرلمان تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أى شخص يعرض بيع بلازما الدم

لصالح مرضى الحالات الحرجة بـ فيروس كورونا.. أول متبرع ببلازما المتعافين بالسويس

من كلوروكين إلى ديكساميثازون.. أبرز أدوية علاج كورونا حول العالم

يسبب 12 مشكلة أخرى.. الآثار السلبية لدواء ديكساميثازون لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم

سحب الثقة من الغنوشي.. نواب تونسيون يحذرون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور