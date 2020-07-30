دراسة: آلاف المتعافين من كورونا قد يموتون بسبب اضطراب تعفن الدم

حذرت منظمة الصحة في بريطانيا من إصابة متعافي فيروس كورونا المستجد باضطراب خطير يؤدي إلى تهديد حياة المتعافين من الفيروس.
وأكدت منظمة الصحة في بريطانيا أن الاضطراب الذي يؤدي إلى الوفاة يسمى اضطراب تعفن الدم، وقد يحدث لـ 20% من متعافي كورونا.
وأشارت منظمة الصحة في بريطانيا إلى أن متعافي كورونا من الممكن أن يصابوا بتعفن الدم في غضون سنة من الشفاء من كوفيد 19 ويحدث نتيجة تفاعل الجسم مع العدوى، فيحدث تعفن الدم نتيجة تفاعل مبالغ فيه في الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى تلف النسيج وحدوث خلل في الأعضاء، وإذا تم اكتشافه مبكرا يمكن علاجه بالمضادات.
وإذا لم يتم اكتشاف اضطراب تعفن الدم مبكرا، فيحدث شلل في عمل الأعضاء ويسمى العملية الإنتانية، وينطبق هذا الاضطراب على من تعرض للفيروس سواء بالأعراض الحادة أو الخفيفة.