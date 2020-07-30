هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك العديد من الأسباب وراء انحسار فيروس كورونا وهي نجاح البروتوكولات العلاجية المصرية لعلاج الكورونا والالتزام بالتدابير الوقائية ، بالإضافة إلى عوامل الطقس وارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا ، كذلك المناعة القوية التي تتصدى للفيروس .
وأوضح مجدي بدران في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه ربما نتعرض لـ موجة ثانية من فيروس كورونا أو أي فيروس تنفسي لعدة أسباب منها دخول حالات جديدة مصابة بالفيروس من خارج حدود البلاد ، وبدء اختفاء التباعد الاجتماعي ، واستئناف الأنشطة المعطلة و افتتاح المصانع و عودة الطلبة للمدارس .
كما أضاف مجدي بدران أن حدوث طفرة جينية في الفيروس، تجعل الفيروس يتغلب على المناعة البشرية أو يخدعها فلا تتعرف عليه حدث ذلك فى جائحة الأنفلونزا الأسبانية سنة 1918 .
وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إلى أن من أسباب احتمالية التعرض لموجة ثانية من كورونا، عدوى فئات أخرى من المجتمع ليس لديها مناعة ضد الفيروس لم تتعرض له فى الموجة الأولى ، كذلك تحالف الفيروسات .
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وتابع بدران :" ربما تتزامن العدوى بالفيروس التنفسى فى الموجة الثانية للكورونا كوفيد-19 مع موجة أخرى لفيروس تنفسي آخر كفيروس الأنفلونزا ، وفى هذه الحالة تكون الخسائر البشرية والاقتصادية وخيمة، و تعانى من المؤسسات الصحية من الزخم الجماهيري مما يهدد باستنزاف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واستهلاك قدرات الأنظمة الصحية " .
وحذر مجدي بدران قائلا :" نحن فى مفترق الطرق ، احذر من الاستهتار بالفيروس ، أو الاستهانة بالتدابير الوقائية مثل التخلى عن الكمامة فى الأماكن العامة ، وغياب غسل الأيدى ، و نسيان التباعد الاجتماعى ".