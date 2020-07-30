AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك العديد من الأسباب وراء انحسار فيروس كورونا وهي نجاح البروتوكولات العلاجية المصرية لعلاج الكورونا والالتزام بالتدابير الوقائية ، بالإضافة إلى عوامل الطقس وارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا ، كذلك المناعة القوية التي تتصدى للفيروس . 

وأوضح مجدي بدران في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه ربما نتعرض لـ موجة ثانية من فيروس كورونا أو أي فيروس تنفسي لعدة أسباب منها دخول حالات جديدة مصابة بالفيروس من خارج حدود البلاد ، وبدء اختفاء التباعد الاجتماعي ، واستئناف الأنشطة المعطلة و افتتاح المصانع  و عودة الطلبة للمدارس .

كما أضاف مجدي بدران أن حدوث طفرة جينية في الفيروس، تجعل الفيروس يتغلب على المناعة البشرية أو يخدعها فلا تتعرف عليه حدث ذلك فى جائحة الأنفلونزا الأسبانية سنة 1918  . 

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إلى أن من أسباب احتمالية التعرض لموجة ثانية من كورونا، عدوى فئات أخرى من المجتمع ليس لديها مناعة ضد الفيروس لم تتعرض له فى الموجة الأولى ، كذلك تحالف  الفيروسات .

اقرأ أيضا

وتابع بدران :" ربما تتزامن العدوى بالفيروس التنفسى فى الموجة الثانية للكورونا كوفيد-19 مع موجة أخرى لفيروس تنفسي آخر كفيروس الأنفلونزا ، وفى هذه الحالة تكون الخسائر البشرية والاقتصادية وخيمة، و تعانى من المؤسسات الصحية من الزخم الجماهيري مما يهدد باستنزاف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات واستهلاك قدرات الأنظمة الصحية " .

وحذر مجدي بدران قائلا :" نحن فى مفترق الطرق ، احذر من الاستهتار بالفيروس ، أو الاستهانة بالتدابير الوقائية مثل التخلى عن الكمامة فى الأماكن العامة ،  وغياب غسل الأيدى ، و نسيان التباعد الاجتماعى ". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو جمعية الحساسية والمناعة: الاختلاط في رمضان والعيد وراء زيادة عدد الإصابات ..فيديو

عضو الحساسية والمناعة: يمكن ارتداء الكمامة القماش عند اتباع الخطوات التالية.. فيديو

نصائح هامة لحماية نفسك من فيروس كورونا في الأسواق.. شاهد

مجدي بدران يتوقع سيناريوهات كورونا في مصر حتى ديسمبر

تحذيرات ونصائح.. استشاري مناعة: التباعد الاجتماعي على أبواب المدارس ضرورة للوقاية من كورونا

بعد تحذير الصحة العالمية من سرعة تفشي كورونا مؤخرا.. خبير مناعة يوضح الأسباب

ترشيحاتنا

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بعد زواجه منها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها

مفاجئ | رد فعل نجمي الأهلي والزمالك على استخدام الـVAR في مباراة طلائع الجيش

ردود أفعال مختلفة من الجمهور على قصة شعر محمد صلاح الجديدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور