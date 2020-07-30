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لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:12 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
طالب الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، المواطنين بعدم الانخداع بانخفاض عدد الإصابات بـ فيروس كورونا .

وأضاف عبد الهادي مصباح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الاستهتار وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية؛ قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات مرة أخرى".

وأكد عبد الهادي مصباح، أنه "من الممكن أن تعاد إصابة المتعافى من فيروس كورونا  في ظل عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وتابع عبد الهادي مصباح "عائلة كورونا 7 فيروسات ومنها السارس والميرس وكوفيد 19".

وأكمل عبد الهادي مصباح، تصريحاته، قائلًا "يجب أن نستمر في ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا".

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