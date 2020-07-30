توماس بينكيل يقود مران الأهلي بتدربيات بدنية

قاد توماس بينكيل، مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.





وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش، فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.



