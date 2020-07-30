AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توماس بينكيل يقود مران الأهلي بتدربيات بدنية

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:35 ص
مران الاهلي
مران الاهلي
Advertisements
عبد الحكيم ابوعلم
قاد توماس بينكيل، مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش، فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فايلر يظهر في ملعب التتش قبل إجراء المسحة

«سيزا» يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران

لاعبو الأهلي يؤدون تدريبات بدنية قوية استعدادا لعودة الدوري

كواليس مران الأهلي بإستاد مختار التتش

شاهد.. التفاصيل الكاملة لمران الأهلي بالتتش

مران بدني قوي للاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

حقيقة صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من منافذ التموين

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

حقيقة بيع قطع أثرية مصرية لصالح المتحف البريطاني في لندن

دراسة: آلاف المتعافين من كورونا قد يموتون بسبب اضطراب تعفن الدم

دعاء يوم عرفة مكتوب من 5 كلمات يصرف عنك فسقة الإنس والجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور