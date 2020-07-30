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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:38 ص
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، المشروعات الجاري تتفيذها بمدينة العلمين الجديدة ورافقه عدد من المسئولين.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع عمارات الحي اللاتيني والذي يشمل 249 عمارة شاملة الخدمات كما تفقد أعمال التشطيبات في هذه العمارات. 
واستمع مدبولي لشرح حول عدد العمارات والتشطيبات الجارية ونسب التنفيذ في الحي، وطالب بالانتهاء من المشروعات في الأوقات المحددة لها.

وتأتي زيارة الدكتور مصطفي مدبولي إلى مشروعات العلمين في اطار متابعته للمشروعات في محافظات مصر لجذب الاستثمارات والوقوف على نسب التنفيذ.
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