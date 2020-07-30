رئيس الوزراء يتفقد الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، المشروعات الجاري تتفيذها بمدينة العلمين الجديدة ورافقه عدد من المسئولين.





وتفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع عمارات الحي اللاتيني والذي يشمل 249 عمارة شاملة الخدمات كما تفقد أعمال التشطيبات في هذه العمارات.

واستمع مدبولي لشرح حول عدد العمارات والتشطيبات الجارية ونسب التنفيذ في الحي، وطالب بالانتهاء من المشروعات في الأوقات المحددة لها.



