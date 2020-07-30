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منوعات

زوجة مغني راب شهير تقطع جسده وتحفظه بثلاجة.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

عثرت الشرطة الروسية على جثة مغني راب مشوهة في شقته  بروسيا بعد أن قامت زوجته بتقطيع جسده وتنظيف أعضائه في غسالة ورشها بالملح.


ادعت زوجة المطرب  المعروفة باسم آندي كارترايت، 30 سنة، أنه توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات في سان بطرسبرج.


وقالت مارينا كوكال ، 36 عامًا ، للمحققين إنها لا تريد أن يعرف معجبيه أنه مات مثل هذا الموت المبتذل، لذا  أقدمت على تقطيع جسده على مدار أربعة أيام، وخزنت  أجزاء من جسمه في أكياس بلاستيكية سوداء ووضعتها بثلاجتها.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل،  نشرت  الزوجة  أطراف المطرب بالمنشار  بشكل مثالي ورش أجزاء الجسم بالملح.


وأوضحت  الشرطة أن الزوجة المتهمة استخدم سكينا ومطرقة ومنشارا ووعاء بلاستيكي ولوح تقطيع في جريمتها.


وأفادت الأنباء أن ابنتهما البالغة من العمر عامين كانت في نفس الشقة حيث قطعت أجزاء جسم المغنية.


وقالت الشرطة الروسية إنها فتحت تحقيقًا في مقتل النجم الغنائي، واسمه الحقيقي ألكسندر يوشكو، من أصول  أوكرانية.

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