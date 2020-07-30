بعد انتشار الفيديو الأول.. فيديو جديد لـ بيكا أثناء تسجيله يثير الجدل

أثار مطرب أغاني المهرجانات حمو بيكا جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة.





وظهر فى الفيديو مقطع لم يستطع بيكا قوله وهو "وباتون ساليه بالسمسم هات"، وتلاه فيديو آخر تكملة للأول وتلعثم بيكا به أيضًا لاحتوائه على اسم اجنبى. آخرلاحتوائه





وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وخصيصا موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".





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ورد بيكا على الهجوم الذي تعرض له قائلا: "أنا مش فاضي اتعلم ومبحبش الرومانسية ولا أسمع أغانى محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسنى ومحمد حماقى، لا أحب الأغانى التي يقدمونها، لكنى أسمع أغانى عبده الإسكندرانى، الشيخ أمين، شفيقة، عدوية، حسن الأسمر".





وترددت شائعات على السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة بدخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.