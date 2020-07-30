ملك الأردن مهنئا الأمة الإسلامية بعيد الأضحى: اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما.. وارزقنا زيارته سالمين معافين

اللهم زد بيتك تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا ومهابةً، وارزقنا زيارته سالمين معافين. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا جميعًا بالصحة والسلامة، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الغالي، وأن يمن عليه بالخير والبركات





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وعلى صعيد آخر أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى عمق علاقات بلاده بمصر، ورافضًا أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.









وذكر الملك الأردني، أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مؤكدًا على عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر.