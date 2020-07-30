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أخبار العالم

ملك الأردن مهنئا الأمة الإسلامية بعيد الأضحى: اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما.. وارزقنا زيارته سالمين معافين

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:36 م
اللك عبد الله بن
اللك عبد الله بن حسين
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شيماء عبد السلام
هنأ الملك عبد الله الثانى بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .


وغرد الملك عبد الله الثانى بن حسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"اللهم زد بيتك تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا ومهابةً، وارزقنا زيارته سالمين معافين. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا جميعًا بالصحة والسلامة، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الغالي، وأن يمن عليه بالخير والبركات #عيد_الأضحى".


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وعلى صعيد آخر أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى عمق علاقات بلاده بمصر، ورافضًا أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.


وذكر الملك الأردني، أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مؤكدًا على عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر.

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