ملك الأردن: موقفنا لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية.. وهذا ما قاله عن مصر

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا على عمق علاقات بلاده بمصر، و رافضًا أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.





ذكر الملك الأردني، أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مؤكدًا على عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر.





وقال عبدالله الثاني، خلال لقائه عددًا من المتقاعدين العسكريين في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، “لقد كنا واضحين جدًا في موقفنا الثابت، وقلنا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.





ولفت إلى أن الأردن كان وسيبقى حريصًا على حماية مصالح الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا الهدف.



