التعليم: إعلان أسماء أوائل الثانوية العامةً بعد انتهاء عيد الأضحى

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك





وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي





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من جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير التعليم، رسالة إلى مقدري درجات امتحانات الثانوية العامة في جميع الكنترولات.









وكتب نائب وزير التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زملائي مقدري درجات الثانوية العامة، أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازهم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".





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واستكمل رسالته قائلا: "بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه".









وأضاف: "أعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم، حفظكم الله وحفظ الوطن، تحيا مصر".