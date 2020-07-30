تعليم القاهرة تنظم ورشة عمل لذوي القدرات الخاصة بالمركز الرياضي

نفذت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ورشة عمل لذوي القدرات الخاصة ، بعنوان "الغرف الحسية، أهميتها، وطرق تفعيلها".





وقد انعقدت هذه الورشة برعاية محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وتحت إشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والدكتورة نعمه محمد مدير إدارة التربية الخاصة والادارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة.





وتعد الغرف الحسية والجديدة بإدارة المطرية التعليمية من الوسائل المتميزة في تنمية القدرات الحسية لذوي الاحتياجات الخاصة.





وخلال ورشة العمل تم مناقشة : بحث امكانية تفعيل الخدمات التى تقدمها الغرف الحسيه مع الفئات التى تستخدم هذة الاجهزة من طلابنا ذوى الاعاقه الفكرية والسمعية والبصرية ، و استعراض اهمية التنمية الحسيه لطلاب التوحد ووسائل تعديل السلوك، وتحديد الاحتياجات وتنسيق الدعايه للمكان ، و تحديد التدريبات والتنسيقات اللازمة لتفعيل الخدمة.





كما تم تكريم الطلبة المشاركين في الأنشطة من المنزل في" الرسم والغناء " بادارات: وسط القاهرة، المرج، المطرية، حلوان، النزهة، عين شمس، شرق مدينه نصر، خلال الفترة الماضية في الإجازة الصيفية.





وتم تقديم الجوائز ل 30 طالب ، استلمها مندوبين من الإدارات ، حيث يقوم مديري العموم بتقديمها للطلبة بكل إدارة تعليمية





وحضر ورشة العمل : موجهى الإعاقات ا/ مها عبد الهادي، و ا/نور الهدى محمد ، ومديرى المراحل ومسئولى التربية الخاصة تنسيق ا /محمد على ، و مسؤل انشطة التربية الخاصة، وا/ ابتسام الششتاوي علاقات عامة ومسئول الدمج بإدارة الزيتون التعليمية





و قدمت إدارة التربية الخاصة بالشكر والتقدير إلى خالد عبد الباري مدير المراكز الرياضية لحسن تعاونه.