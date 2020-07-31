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فن

بإطلالة شبابية .. نادية الجندي تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:56 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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محمد بدران
حرصت الفنانة نادية الجندي على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابها على موقع "انستجرام"


ونشرت نادية الجندي صورة وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وأنتم طيبين..كل الأمة العربية والإسلامية بخير وبصحه وبسلام..و #عيد_اضحى_مبارك 🌜 وبحبكم أوووي ⁦♥️⁩⁦🙏🏻⁩..#نادية_الجندي ⁦😍🥰😘".

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.


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